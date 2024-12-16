بريطانيا تدعم خطوة «خوري».. لكن الحل بيد الليبيين

أعرب ممثل المملكة المتحدة في مجلس الأمن جيمس كاريوكي، عن ترحيبه بخطوة ستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة أن تنبع الحلول للأزمة الليبية من الليبيين أنفسهم.

ودعا القادة الليبيين إلى الانخراط بشكل بناء مع العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بروح من التوافق والمصالحة الوطنية، بما يخدم مصالح جميع الليبيين.

وجدد ممثل المملكة المتحدة التأكيد على دعم بلاده المستمر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ خطتها الرامية إلى تحقيق حل سياسي دائم، بما في ذلك تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.

كما شدد كاريوكي على أهمية تعيين الأمم المتحدة لممثل خاص جديد في أقرب وقت ممكن. واختتم بيانه بالتأكيد على أنه من خلال وحدة المجتمع الدولي وانخراط القادة الليبيين، يمكن العمل معًا للتوصل إلى حلول سياسية تُمهد الطريق لمستقبل أفضل للشعب الليبي.