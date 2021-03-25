بريطانيا تدعو إلى إخراج المرتزقة من ليبيا والتقيد بقرار حظر الأسلحة

دعت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى مجلس الأمن باربرا وودورد، إلى ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية فورا من ليبيا، وكذلك أهمية تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المندوبة البريطانية قولها، في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن أمس الأربعاء، المخصصة للاستماع لإحاطة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش: “إخراج مرتزقة الفاغنر الروس والمسلحين السوريين من ليبيا أمر ضروري حتى يم فتح الطريق الساحلي الرابط بين المدن الليبية، وحتى يتسنى للسلطة التنفيذية الجديدة المعتمدة من مجلس النواب ان تقوم بعملها المفضي إلى إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر من هذا العام”.

كما امتدحت المندوبة البريطانية الخطوة التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية بتعيين وزيرة للخارجية، وقالت إن إقدام حكومة الدبيبة على تعيين وزيرة للخارجية هي خطوة شجاعة تُقدم عليها الحكومة الليبية لأول مرة، حسب قولها.

ودعت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي، إلى الالتزام بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة التقيد بهذا الحظر لأهميته في استقرار ليبيا.

وأعربت وودورد عن الدعم لحكومة الوحدة الوطنية وتشجيعها على العمل من أجل تلبية احتياجات الليبيين وبدء المصالحة الوطنية الشاملة، وبضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل.