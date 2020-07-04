بريطانيا تدعو لاستئناف إنتاج النفط دون عوائق

أعربت المملكة المتحدة، اليوم السبت، عن قلقها بشأن استمرار إغلاق الموانئ النفطية، والتقارير التي تُفيد بالتدخل الأجنبي في حقول النفط الليبية.

وجاء في بيان نشرته السفارة البريطانية لدى ليبيا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “تسبب الانخفاض القسري في إنتاج النفط بخسائر تجاوزت 6 مليار دولار منذ يناير هذا العام، مع عواقب اقتصادية سلبية على الشعب الليبي.. كما تسبب هذا الإغلاق في أضرار للبنية التحتية للمنشآت النفطية في ليبيا”.

وأشار البيان إلى وجود تقارير مُقلقة حول تدخل المرتزقة الأجانب، في حقل نفط الشرارة. ونوهت السفارة البريطانية بأن عسكرة قطاع الطاقة الليبي أمر غير مقبول ويُهدد بالمزيد من الضرر. ولفتت إلى أن قطاع الطاقة يُعد مصدر أساسي وذو أهمية للتعافي وإعادة الإعمار بعد الصراع، بصفته المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، وطالبت بعدم توظيف قطاع الطاقة كورقة مساومة سياسية. وجدد البيان تأكيد بريطانيا على دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها شركة النفط المُستقلة الوحيدة في ليبيا المكلفة بإدارة النفط الليبي. وطالبت بريطانيا بالسماح للمؤسسة الوطنية باستئنافها الإنتاج دون عوائق، لصالح جميع الليبيين. كما دعت جميع الأطراف إلى المشاركة الفعّالة في الحوار السياسي بقيادة الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن التدخل الأجنبي يعمل على تقويض هذه الجهود.