بريطانيا تدعو لحوار أممي حول توزيع إيرادات النفط الليبي

رحبت بريطانيا اليوم السبت، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة واستئنافها العمليات النفطي.

ودعت السفارة البريطانية في ليبيا، الأطراف الليبية إلى حوار تقوده الأمم المتحدة، للتوصل إلى إجماع ليبي حول إيرادات النفط والغاز.

وقالت السفارة في بيان عبر تويتر: “ندعو جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار بقيادة الأمم المتحدة، للتوصل إلى إجماع ليبي على التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز وتعزيز الشفافية”.

وأكدت أن “هذه خطوة مهمة نحو تحقيق تسوية سياسية دائمة في ليبيا”.

•• ندعو جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار بقيادة الأمم المتحدة 🇺🇳 للتوصل إلى إجماع ليبي على التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز وتعزيز الشفافية. هذه خطوة مهمة نحو تحقيق تسوية سياسية دائمة #ليبيا 🇱🇾 pic.twitter.com/6yImKIF2KY — UK in Libya🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) July 11, 2020

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الجمعة، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، وستكون الناقلة “كريتي باستيون” أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

وأشارت الوطنية للنفط إلى أن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتاً طويلاً نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير 2020.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلاً: “نحن سعداء للغاية لأننا قد تمكننا في النهاية من اتخاذ هذه الخطوة الهامة نحو تحقيق الانتعاش الوطني، وأود أن أشكر جميع الأطراف التي شاركت في المناقشات الأخيرة للمساعدة في تحقيق هذه النتيجة الناجحة. يجب الاعتراف بأن هذه لحظة مهمة ذات هدف وطني مشترك من أجل البناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين للبلاد”.

وأضاف قائلا: “وبالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط، فإنّ العمل قد بدأ للتو. لقد تعرضت بنيتنا التحتية لأضرار دائمة، ويجب أن يكون تركيزنا الآن على الصيانة وتأمين ميزانية للقيام بهذه الأعمال. يجب علينا أيضا أن نتخذ خطوات للتأكد من أن إنتاج ليبيا من النفط لن يكون عرضة للمساومة مرة أخرى”.

وأردف: “وبالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها البلاد ككل نتيجة تراجع إنتاج النفط والتي قُدرت قيمتها بحوالي 6.5 مليار دولار، تواجه المؤسسة الوطنية للنفط تكاليف إضافية باهظة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية. حيث ستصل قيمة تكاليف إصلاح شبكة خطوط الأنابيب والمعدات السطحية وصيانة الآبار إلى مليارات الدنانير”.