بريطانيا.. تراجع كبير في الارتفاع اليومي لوفيات كورونا

انخفاض في وتيرة زيادة الإصابات بالفيروس في بريطانيا. [رويترز]

شهدت بريطانيا، تراجعاً كبيراً للارتفاع اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وسجلت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأحد، 413 حالة وفاة بسبب كورونا وهي حصيلة أقل بمرتين تقريبا مقارنة مع إحصائية أمس السبت.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير الزراعة والبيئة البريطاني، جورج يوستيس، قوله في مؤتمر صحفي، إن عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا في مستشفيات البلاد ارتفع بواقع 413 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 20732.

ويُشير هذا الرقم إلى تراجع كبير في وتيرة ارتفاع الوفيات بعدوى كورونا على أساس يومي في المملكة، حيث بلغ هذا المعدل في إحصائية 22 أبريل 759 حالة، وفي 23 أبريل 616 حالة، وفي 24 أبريل 684، وفي 25 أبريل 813.

كما أفاد يوستيس بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بـ4463 حالة جديدة، ووصلت إلى مستوى 152840.

ويشير هذا الرقم إلى انخفاض في وتيرة زيادة الإصابات بالفيروس في بريطانيا، حيث سجل في البلاد يوم 24 أبريل 5386 حالة جديدة، وفي 25 أبريل 4913.

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