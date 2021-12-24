بريطانيا ترفض إنشاء حكومات موازية في ليبيا

‏أعلنت المملكة المتحدة، دعمها بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية وملكية ليبية، ودعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وأفاد بيان صادر عن السفارة البريطانية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، بأنه يجب أن يتم الحفاظ والبناء على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.

ونوهت السفارة إلى أنه ووفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والاتفاق السياسي الليبي، ستواصل المملكة المتحدة بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ‎ليبيا إلى الانتخابات، ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.