بريطانيا ترفع أسعار الأدوية 25%.. ترامب يلغي «الرسوم الجمركية»

توصلت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، إلى اتفاق جديد ينهي الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على المنتجات الصيدلانية البريطانية.

وينص الاتفاق على رفع أسعار الأدوية المبتكرة في المملكة المتحدة بنسبة 25 بالمئة، بما يشمل مشتريات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، مقابل إلغاء الرسوم الجمركية على صادرات الأدوية البريطانية إلى الولايات المتحدة، والتزام واشنطن بعدم فرض أي رسوم جديدة مستقبلاً.

ووفقًا لممثل البيت الأبيض للتجارة جيميسون غرير، يهدف هذا الاتفاق إلى ضمان ألا يدفع المرضى الأميركيون أسعارًا مرتفعة لأدويتهم من أجل دعم أنظمة الصحة في الدول المتقدمة الأخرى.

وأشار وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور إلى أن الاتفاق يعزز البيئة العالمية للأدوية المبتكرة ويحقق توازنًا طال انتظاره في تجارة الأدوية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مؤكدًا أن الأميركيين لن يواجهوا أسعارًا أعلى مقابل أدوية ساهموا في تمويلها.

وتعهدت الحكومة البريطانية بعدم تعويض زيادة أسعار الأدوية من خلال خفض أسعار منتجات أخرى مدرجة في قوائم شركات الأدوية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصدر فيه الولايات المتحدة قائمة الدول الأعلى سعرًا للأدوية في العالم، حيث تشير دراسة لمؤسسة راند إلى أن الأميركيين يدفعون في المتوسط أكثر من ضعف أسعار الأدوية مقارنة بالفرنسيين.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقًا بسد هذه الفجوة، مهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الأدوية المستوردة المحمية ببراءات اختراع ما لم تُنشأ منشآت تصنيع داخل الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن قد فرضت في أكتوبر رسومًا جمركية على المنتجات الصيدلانية المستوردة من عدة دول بنسبة تصل تدريجيًا إلى 100 بالمئة، مع استثناء بعض المنتجات الأوروبية وفق اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تحدد سقف الضرائب عند 15 بالمئة.