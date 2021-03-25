بريطانيا تستعد لافتتاح أول مطار في العالم مخصص للسيارات الطائرة الكهربائية

المملكة المتحدة تستعد لافتتاح أول مطار في العالم مخصص للسيارات الطائرة الكهربائية وطائرات التوصيل ذاتية القيادة ومن المتوقع وضعه في الخدمة في وقت لاحق من عام 2021 ليصبح أول مطار لا تصدر عنه انبعاثات ضارة بالبيئة.

أفاد موقعIntelligent Living المتخصص بالشؤون البيئية أن المشروع، الذي أطلق عليه اسم Air-One وصممته مجموعة Urban Air Port للإنشاءات، مكن من الحصول على منحة كبيرة قدرها 1.4 مليون يورو لتحقيق رؤيتها. والهدف من المشروع هو توفير قاعدة إطلاق وإعادة شحن لجميع مركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية.

قال ريكي ساندو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة، أن “السيارات تحتاج الطرق والقطارات بحاجة إلى سكك حديدية والطائرات تحتاج المطارات، أما المركبات الكهربائية الطائرة فتحتاج إلى موانئ جوية خاصة تساعد على تحسين المواصلات بين المدن وتعزيز الإنتاجية ومساعدة بريطانيا على قيادة اقتصاد عالمي جديد ونظيف”.

اختارت الشركة موقعاً قرب مدينة كوفنتري البريطانية بسبب موقعه المركزي كما أن تاريخ المدينة كمركز لصناعة الطيران وصناعة السيارات قد ساهم أيضاً في اختيارها.وفقا لقناة مونت كارلو.