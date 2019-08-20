بريطانيا تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي وتضع نظاماً جديداً للهجرة إليها

أكدت بريطانيا الاثنين إنها ستنهي قوانين الاتحاد الأوروبي لحركة التنقل فور انسحابها من الاتحاد في 31 أكتوبر، ولكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال إن بلاده لن تأخذ موقفاً معادياً للهجرة.

ووعد جونسون الذي تولى السلطة الشهر الماضي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سواء باتفاق أو بلا اتفاق في 31 أكتوبر.

من جهته قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية في بيان أن حرية التنقل بوضعها الحالي ستنتهي في 31 أكتوبر عندما تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، وبعد الخروج ستطبق الحكومة نظاماً جديداً للهجرة، أكثر عدلاً يعطي أولوية للمهارات، ولما يمكن أن يستطيع الناس أن يقدموه للمملكة المتحدة بدلاً من الاعتماد على المكان الذي جاءوا منه.

كما قالت المتحدثة باسم جونسون إنه يجري وضع تفاصيل أخرى بشأن التغييرات في مسألة حرية التنقل، سيتم طرحها قريباً، ولكنها ستشمل إجراءات أكثر صرامة للتحقق من السجل الجنائي.

هذا وقال جونسون: