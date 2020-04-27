بريطانيا.. تسجيل أقل حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ 4 أسابيع

المملكة المتحدة أمامها “طريق طويل جدا” نحو وقف انتشار كورونا . [رويترز]

شهدت بريطانيا تراجعاً كبيراً جديداً للارتفاع اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وسجلت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الاثنين، 360 حالة جديدة في حصيلة هي الأقل منذ 4 أسابيع.

وأفاد وزير الصحة البريطاني مات هناكوك في إحصائية جديدة الاثنين، بارتفاع عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا في مستشفيات البلاد بواقع 360 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 21092.

وتمثل هذه الزيادة أقل عدد يومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ 4 أسابيع، ويشير هذا الرقم إلى تراجع كبير في وتيرة ارتفاع عدد المتوفين، حيث بلغ هذا المعدل في إحصائية 22 أبريل 759 حالة، وفي 23 أبريل 616 حالة، وفي 24 أبريل 684، وفي 25 أبريل 813، وفي 26 أبريل 413.

كما أشار هانكوك إلى ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بـ4310 حالات جديدة ووصولها إلى مستوى 157149.

ويشير هذا الرقم إلى انخفاض في وتيرة زيادة الإصابات بالفيروس في بريطانيا، حيث سجل في البلاد يوم 24 أبريل 5386 حالة جديدة، وفي 25 أبريل 4913، وفي 26 أبريل 4463.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكد كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية، كريس ويتي، أن المملكة المتحدة أمامها “طريق طويل جدا” نحو وقف انتشار فيروس كورونا، على الرغم من تجاوز ذروة التفشي.

وقال ويتي: “أعتقد أن النظر فقط في المرحلة الأولى يمثل خطأ كبيرا، علينا التعامل مع الوباء كله”.

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