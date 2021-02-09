بريطانيا.. تسجيل أكثر من ألف وفاة جديدة بكورونا خلا يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 12364 إصابة و1052 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت الوزارة في بيان، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 12364 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 3972148 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 1052 وفاة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 113850 متوفيا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 12.646 مليون.