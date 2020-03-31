بريطانيا.. تسجيل 367 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفع العدد الإجمالي للمتوفين من 1284 إلى 1651 حالة. [رويترز]

أفادت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع كبير في عدد المتوفين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بواقع 367 حالة في غضون الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن هيئة الصحة الوطنية البريطانية، تسجيل 367 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين من 1284 إلى 1651 حالة، بنسبة 29%.

وأشارت إلى أن المرضى، الذين تم تسجيل وفياتهم اليوم الماضي، تراوحت أعمارهم بين 19 و98 عاما، وكلهم تقريبا، باستثناء 28 مصابا، عانوا من أمراض أخرى.

من جانيها، أعلنت السلطات الصحية في إسكتلندا عن تسجيل 60 وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما تحدثت الجهات المعنية في ويلز عن 69 حالة.

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