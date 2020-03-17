بريطانيا.. تسجيل 407 إصابة بكورونا و50 حالة وفاة

ارتفع عدد المصابين إلى 1950 حالة. [رويترز]

أعلنت السلطات الصحیة في بریطانیا، الیوم الثلاثاء، عن تسجيل 407 إصابات جدیدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع عدد المصابين إلى 1950 حالة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وزارة الصحة البریطانیة تأكيدها، أنها أجرت 50 ألف فحص لأشخاص يشتبه بإصاباتهم بالفيروس المذكور.

هذا وسجلت الإحصاءات بحسب البيانات الصحية وفاة 55 شخصا غالبيتهم من كبار السن ممن كانوا يعانون من مشاكل صحیة.

يأتي ذلك في حين، دعت الحكومة البریطانیة، أمس الاثنين، الموظفین الذين تسمح لهم وظائفهم للعمل عن بعد، وتجنب قدر الإمكان المناسبات الجماهيرية المختلفة، من أجل الحد من انتشار الفيروس وتقليل الإصابات والوفيات.

وأعلن الاتحاد الإنجلیزي لكرة القدم، الجمعة الماضي، تعلیق جمیع النشاطات الریاضیة حتى مطلع الشھر المقبل بینما أعلن منظمو ماراثون لندن عن تأجیل الفعالیة التي كانت مقررة في الرابع من أبریل إلى مطلع أكتوبر المقبل.

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