بريطانيا.. تسريب مئات «كلمات المرور الحكومية والوثائق العسكرية»

أفادت صحيفة الإندبندنت نقلاً عن شركة الأمن السيبراني “نورد ستيلر” بأن مئات بيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور الخاصة بموظفين في عدد من الوكالات الحكومية البريطانية، من بينها وزارة الدفاع، سُرِّبت ونُشرت على الشبكة المظلمة خلال العام الماضي.

وذكر التقرير أن أكثر من 700 زوجٍ من عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور تم تسريبها عبر تسعة نطاقات حكومية على الإنترنت خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وأوضح أن وزارة العدل كانت الأكثر تضرراً بعدد 195 كلمة مرور مُسرَّبة، تلتها وزارة العمل والمعاشات بـ122 كلمة مرور، ووزارة الدفاع بـ111 كلمة مرور.

وأضافت “نورد ستيلر” أن هناك تسع محاولات موثقة لعرض وثائق عسكرية بريطانية سرية—including وثائق تتعلق بحلف شمال الأطلسي (الناتو)—للبيع عبر الشبكة المظلمة خلال الفترة نفسها، مما يثير مخاوف بشأن تسرب معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي.

واستخلصت الشركة أن استراتيجية الأمن السيبراني الحكومية تعاني ثغرات جوهرية تجعل المؤسسات الحكومية “هدفًا رئيسيًا لمجرمي الإنترنت”، داعية إلى تعزيز إجراءات الحماية ومراجعة ممارسات إدارة كلمات المرور والهوية الرقمية داخل الجهات الرسمية.

لم يورد التقرير تفاصيل عن رد رسمي من الحكومة البريطانية أو الجهات المعنية بشأن الأسماء المتأثرة أو الإجراءات التصحيحية المتخذة، فيما يمثل الكشف تحذيراً جديداً يعيد تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها البنية التحتية الرقمية للدولة في مواجهة تهديدات الفضاء السيبراني.