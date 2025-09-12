بريطانيا تضيف 30 كياناً لقائمة العقوبات.. روسيا وبيلاروسيا تطلقان مناورات «زاباد 2025»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، انطلاق المناورات العسكرية الاستراتيجية المشتركة “زاباد-2025” بمشاركة بيلاروسيا، بهدف تعزيز المهارات القيادية والتعاون بين القوات وضمان الأمن العسكري.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن المناورات، التي بدأت في 12 سبتمبر، تمثل المرحلة الأخيرة من التدريب المشترك للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية هذا العام، وتهدف إلى تحسين كفاءة القادة وهيئات الأركان، وتعزيز مستوى التفاعل والتدريب الميداني للمجموعات الإقليمية والحليفة في تنفيذ المهام المشتركة للحفاظ على السلام وحماية المصالح.

وتركز المرحلة الأولى على إدارة التشكيلات والوحدات العسكرية في صد العدوان على دولة الاتحاد، وتنظيم التفاعل وتقديم جميع أنواع الدعم لتحقيق المهام المقررة. وتشمل المرحلة الثانية توجيه القوى العسكرية لاستعادة وحدة أراضي دولة الاتحاد وهزيمة العدو، بمشاركة مجموعة تحالف من قوات الدول الصديقة.

وتمت دعوة مجموعات عملياتية من هيئات القيادة والوحدات العسكرية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والدول الشريكة الأخرى، للمشاركة في التدريب وممارسة الأعمال المشتركة ضمن مجموعة قوات التحالف.

الأمير هاري يصل أوكرانيا في زيارة مفاجئة لدعم الجنود المصابين

وصل الأمير البريطاني هاري، الجمعة، إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة لدعم الجنود المصابين والجرحى، في خطوة تأتي ضمن جهوده المستمرة لتسليط الضوء على احتياجات المحاربين القدامى.

وتمثل هذه الزيارة المرة الثانية التي يزور فيها الأمير هاري أوكرانيا، التي تعد إحدى الدول المتنافسة على استضافة دورة ألعاب إنفيكتوس خلال السنوات الأربع المقبلة.

وألعاب إنفيكتوس، التي أسسها الأمير هاري، تشبه دورة الألعاب البارالمبية وتهدف إلى دعم الجنود والمحاربين القدامى المصابين أو المرضى من خلال مسابقات رياضية دولية.

وأكد ممثلو الأمير هاري صحة وصوله، ونقلته صحيفة الغارديان عن الأمير قوله على متن أحد قطارات النوم المتجه إلى العاصمة كييف: “لا يمكننا وقف الحرب، ولكن ما بإمكاننا فعله هو بذل كل ما في وسعنا لمساعدة عملية التعافي”.

فرنسا ترسل مقاتلات إلى بولندا بعد اختراق أجوائها بطائرات مسيرة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس سترسل ثلاث مقاتلات من طراز “رافال” إلى بولندا لحماية أجوائها التي تم اختراقها بواسطة طائرات مسيرة، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي ضمن دعم الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وقال ماكرون في منشور على حسابه بـ”إكس”: “بعد حادث اختراق طائرات مسيرة للأجواء البولندية، قررت باريس إرسال 3 مقاتلات لمساعدة بولندا في تأمين أجوائها”، مضيفاً أن أمن أوروبا يمثل “أولوية قصوى” بالنسبة لباريس.

وأوضح أن القرار تم مناقشته مع الأمين العام للناتو ورئيس الوزراء البريطاني، وأبلغ رئيس وزراء بولندا به.

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد زعم، الأربعاء، أن الطائرات المسيّرة التي أُسقطت فوق بولندا “شكلت خطراً” وأنها روسية، دون تقديم أي دليل على ذلك.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أكثر من عشر طائرات مسيرة تورطت في الحادث، فيما نفى القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، تقديم بولندا أي دليل يثبت المنشأ الروسي للطائرات.

من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين، مشدداً على أن اتهامات بولندا اليومية لموسكو بالاستفزازات تأتي دون تقديم أي حجج.

كما أفادت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، بأن الحقائق التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية تدحض ما وصفته بـ”خرافات وارسو”، التي تهدف إلى تصعيد الأزمة الأوكرانية.

بريطانيا تضيف 30 كياناً لقائمة العقوبات

وسعت المملكة المتحدة قائمة العقوبات المفروضة على روسيا بإضافة 30 كيانًا جديدًا، بحسب وثيقة نشرت على موقع وزارة الخزانة البريطانية.

وأوضحت الوثيقة أن القائمة الجديدة تشمل ثلاثة أشخاص طبيعيين وسبعة وعشرين كيانا قانونيا، تشمل شركات ومؤسسات من قطاعات متعددة، أبرزها الدفاع الروسي.

وضمت القائمة أسماء شركات ومؤسسات مثل: “أنوزيت”، و”بروتون”، و”سينفنت”، و”إليكوند”، والمكتبة العلمية للإنتاج “بويسك”، و”سوليتون”، و”تيخنوديناميكا”، و”روس بوليميت”، و”بين ين”، و”سين يو”، والمعهد الروسي لبناء معدات الراديو القوية، ومصنع بريانسك الكيميائي، ومصنعي “ميزون” و”ريكوند”، ومصنع ريدكين التجريبي، ومؤسسة “زفوكوتيخنيكا”، ومصنع “سارابول للراديو”.

وكانت روسيا أكدت مرارًا قدرتها على تحمل القيود الغربية المفروضة منذ سنوات، مشيرةً إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسة العقوبات.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقًا من أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، مؤكدًا أن العقوبات الغربية تسببت في ضربات موجعة للاقتصاد العالمي، وأن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور مستوى معيشة ملايين الناس.