بريطانيا تعلن أكبر «تحوّل عسكري» منذ عقود

أعلن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر عن خطة استثمار دفاعي وُصفت بالتاريخية، تتضمن إنفاق نحو 300 مليار جنيه إسترليني (381 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال ستارمر، الذي يُتوقع مغادرته منصبه الشهر المقبل بعد فقدان دعم حزبه، إن ميزانية الدفاع ستشهد زيادة إضافية قدرها 15 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار)، لتصل إلى إجمالي يقارب 300 مليار جنيه إسترليني، ضمن خطة استثمار دفاعي تمتد لعشر سنوات.

وأوضح أن الإنفاق الدفاعي البريطاني سيرتفع إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن الهدف من زيادة الميزانية لا يتمثل في السعي إلى الحرب، بل في تجنبها، مشددًا على أن الأمن القومي بات مرتبطًا بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي.

وبحسب بيان وزارة الدفاع البريطانية، تشمل الخطة استثمار أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6.35 مليارات دولار) في أنظمة الطائرات بدون طيار والأنظمة المستقلة، إلى جانب خطط لاستبدال أسطول المدمرات الجديد بسفن هجينة تعمل كمراكز قيادة للطائرات المسيّرة داخل البحرية الملكية.

وخلال كلمة ألقاها في مصنع للطائرات المسيّرة قرب لندن، قال ستارمر إن طبيعة الصراع “تتغير أمام أعيننا”، موضحًا أن هذه الخطة ستشكل قاعدة استراتيجية للحكومة المقبلة، التي يُرجح أن يقودها آندي بورنهام، مشيرًا إلى أنه سيشارك في قمة الناتو في تركيا مطلع يوليو ضمن آخر مهامه الرسمية.

وجاء الإعلان بعد أشهر من الجدل داخل الحكومة البريطانية، انتهت باستقالة وزير الدفاع جون هيلي ووزير الدفاع الصغير آل كارنس، اللذين حذرا من أن الخطة قد تجعل بريطانيا “أقل أمانًا”.

في المقابل، انتقد حزب المحافظين الخطة واصفًا إياها بأنها “متأخرة وغير كافية”.

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط أمريكية متواصلة، إذ يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاء الناتو لرفع إنفاقهم الدفاعي، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.