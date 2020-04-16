بريطانيا تقترب من ذروة تفشي وباء كورونا

الفيروس لم يبدأ في الانحسار بعد. [العربية]

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الخميس أن تفشي الفيروس المستجد بدأ يبلغ ذروته في البلاد، في وقت قال اختصاصيون إن البلاد ستضطر للحفاظ على مستوى ما من التباعد إلى حين التوصل إلى لقاح، وأن الفيروس سينتشر بقوة إذا خففت الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال هانكوك “نعتقد أنه من السابق لأوانه إجراء تغيير على الرغم من أننا نشهد استقرارا في عدد الحالات وكذلك استقرارا في عدد الوفيات فإن الأمر لم يبدأ في الانحسار بعد”.

من جهته، قال عالم الأوبئة البريطاني، نيل فيرغسون، إن بريطانيا ستضطر على الأرجح إلى الحفاظ على مستوى ما من التباعد الاجتماعي، حتى يتوفر لقاح لفيروس كورونا.

ولفت فيرغسون، وهو من الذين ساعدوا الحكومة البريطانية في وضع سياسة مكافحة كورونا في البلاد، إلى أنه “سيتعين علينا الحفاظ على مستوى ما من التباعد الاجتماعي، ربما إلى أجل غير مسمى، إلى أن يتوفر لدينا لقاح متاح”.

إلى ذلك، أعلن الوزير بأن إجمالي الوفيات في المستشفيات البريطانية زاد 761 شخصا إلى 12868 وفاة حتى الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش في 14 أبريل على الرغم من أن إحصاءات أوسع نطاقا تشير إلى أن الحصيلة الإجمالية أكبر بكثير. وتابع “إذا خففنا الإجراءات الآن فسوف ينتشر الفيروس بقوة مجددا ولا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك”.

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