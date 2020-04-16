بريطانيا.. تمديد إجراءات العزل العام لمدة 3 أسابيع لمنع انتشار كورونا

السلطات البريطانية تُمدد إجراءات العزل العام لمنع انتشار فيروس كورونا . [رويترز]

قررت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، تمديد سريان إجراءات العزل الصحي العام لمدة 3 أسابيع إضافية على الأقل في إطار خطوات منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالات أنباء عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذي يتولى منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء بوريس جونسون، نظرا لاستمراره في الخضوع لعملية العلاج بعد الإصابة بفيروس كورونا، قوله: “الحكومة اتخذت قرارا ينص على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الحالية لمدة 3 أسابيع إضافية على الأقل”.

وشدّد راب على أن “تخفيف أي من الإجراءات العاملة في الوقت الراهن سيحمل تهديدا بإضرار كل من الصحة العامة والاقتصاد”.

وأكد الوزير البريطاني مع ذلك على أنه لا يوجد أي موعد محدد من قِبل الحكومة لإلغاء هذه التدابير.

وأعلنت السلطات في بريطانيا، في الـ23 من مارس الماضي، حزمة إجراءات لمدة 3 أسابيع مبدئياً.

وتنص هذه الإجراءات على بقاء الناس في البيوت وعدم تركها إلا في حالات محدودة واستثنائية، مع إغلاق معظم المؤسسات العامة والمحلات التجارية والترفيهية وفرض قيود واسعة على التنقلات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، وهي خطوات تم اتخاذها في كثير من دول العالم بسبب الجائحة.

يأتي ذلك في حين، تم تسجيل أكثر من 103 آلاف حالة إصابة بكورونا، ونحو 13729 حالة وفاة، بحسب آخر إحصائيات رسمية.

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