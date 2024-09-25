بريطانيا تنقل مئات الجنود استعدادا لإجلاء مواطنيها من لبنان

نقلت الحكومة البريطانية 700 جندي إلى قبرص استعدادا لإجلاء طارئ مواطنيها من لبنان، بعد أن دعا رئيس الوزراء أولئك الذين ما زالوا في البلاد على المغادرة فورا.

وقالت الحكومة البريطانية، إن الفرق العسكرية تنتقل إلى قبرص لتقديم مزيد من الدعم للمواطنين البريطانيين في لبنان، على إثر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، حسبما نقلته صحيفة “الغارديان”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، “إن الحكومة تكثف خطط الطوارئ لإنقاذ المواطنين البريطانيين”، داعيا إسرائيل ولبنان إلى “التراجع عن حافة الهاوية”.

وقال ستارمر، متحدثا من على متن رحلة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: “الرسالة الأهم مني هذا المساء، هي للمواطنين البريطانيين في لبنان، للمغادرة فوراً وأريد فقط التأكيد على ذلك”.

وتابع،” أنا قلق بشأن الوضع وأعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون واضحين في أننا نحتاج إلى خفض التصعيد، نحتاج إلى وقف لإطلاق النار، نحتاج إلى التراجع عن حافة الهاوية”.

وذكرت الحكومة البريطانية أن سلاح الجو الملكي البريطاني في حالة تأهب لتقديم الدعم إذا لزم الأمر. واعتبرت أن هذه هي المرحلة الأولى من خطط الطوارئ للبنان، حيث تسعى الحكومة لتجنب الفوضى التي شوهدت عندما تم إجلاء المواطنين البريطانيين من أفغانستان في عام 2021.