بريطانيا تواجه أزمة هجرة غير مسبوقة بعد وصول الآلاف بالقوارب

سجلت بريطانيا وصول 41 ألفًا و472 مهاجرًا غير شرعي عبر القوارب عبر القنال الإنجليزي خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بعام 2024، الذي شهد عبور نحو 36 ألفًا و800 شخص.

ويُعدّ هذا الرقم ثاني أعلى معدل منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 2018، بعد الرقم القياسي المسجّل في 2022، حين عبر نحو 46 ألف شخص القنال الإنجليزي.

وأشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى عدم تسجيل أي عبور بين 15 نوفمبر و12 ديسمبر 2025، وهو نمط معتاد نظرًا لانخفاض محاولات العبور خلال ديسمبر بسبب الطقس البارد وصعوبة الأحوال البحرية.

وتواجه السلطات البريطانية ضغوطًا متزايدة نتيجة تكاليف استقبال طالبي اللجوء، إذ تنفق ملايين الجنيهات الإسترلينية يوميًا على إيوائهم في الفنادق.

وفي نوفمبر 2025، اتخذت حكومة لندن سلسلة إجراءات مشددة في سياساتها المتعلقة بالهجرة واللجوء، شملت:

تمديد فترة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة من 5 سنوات إلى 20 سنة للاجئين.

إعادة تقييم وضع اللجوء كل 30 شهرًا بدلًا من منحه بشكل دائم.

إلغاء الدعم المالي عن بعض فئات المهاجرين، بحيث يقتصر الآن على الأشخاص الذين لا يملكون أي مصدر آخر للإعالة.

حرمان أي شخص قادر على العمل ويرفض عرض عمل معقول من تلقي أي مساعدة مالية.

شهدت محاولات عبور المهاجرين غير الشرعيين القنال الإنجليزي تزايدًا ملحوظًا منذ عام 2018، مدفوعة بالأزمات الاقتصادية والسياسية في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، وبتحديات الهجرة العالمية. وتعتبر بريطانيا من أبرز الوجهات الأوروبية للمهاجرين الذين يسعون للجوء والعمل، ما يزيد الضغوط على الحكومة البريطانية في إدارة الحدود وسياسات اللجوء.