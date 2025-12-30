بريطانيا توافق على تحليل «الصندوق الأسود» للطائرة المنكوبة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن موافقة المملكة المتحدة على تقديم الدعم الفني والقانوني لكل من ليبيا وتركيا، لتحليل محتوى الصندوق الأسود الخاص بالطائرة التي كانت تقل وفد رئاسة الأركان، والعمل على إعلان نتائجه في أقرب وقت ممكن، بهدف الوقوف على أسباب الحادث المروع وكشف ملابساته بكل شفافية ومهنية.

وفي السياق ذاته، أجرى وزير المواصلات محمد الشهوبي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي المكلف بمتابعة الحادث، حيث شدد الجانبان على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة للملف، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان النتائج بشكل واضح وشفاف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز التعاون الدولي في التحقيق بحوادث الطيران المدني والعسكري، حيث يعكس التنسيق بين ليبيا وتركيا والمملكة المتحدة التزام الدول الثلاث بمبادئ الشفافية المهنية واحترام حقوق الضحايا. كما يسهم هذا التعاون في توفير قاعدة بيانات دقيقة لدراسة أسباب الحوادث المستقبلية، وتعزيز معايير السلامة الجوية.