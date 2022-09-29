بريطانيا تُؤكد دعمها لجهود توحيد المؤسسة العسكرية

التقى النائبان بالمجلس الرئاسي بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي، موسى الكوني وعبد الله اللافي، اليوم الخميس، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بكبير مستشاري المملكة المتحدة للدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون.

وناقش اللقاء الذي حضره رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، الأوضاع العسكرية في البلاد، ودور المؤسسات الأمنية في فرض الاستقرار.

وأعرب الفريق سامبسون عن دعم المملكة المتحدة لجهود توحيد المؤسسة العسكرية، لبسط الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي، الأمر الذي من شأنه أن يُمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي يتوق لها الشعب الليبي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد المجلس الرئاسي، على استمرار العمل في توحيد المؤسسة العسكرية، من خلال لجنة 5+5 ، ولقاءات رؤساء أركان الجيش لفرض الأمن على كافة البلاد، وجمع السلاح، وخلق بيئة مناسبة لممارسة الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية.