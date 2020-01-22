بريطانيا تُؤكد دعمها للشرعية في ليبيا والعمل على تحقيق الاستقرار

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وزير التعليم المُكلف د. محمد عماري زايد، الأربعاء بمقر الخارجية البريطانية في العاصمة لندن، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا البريطاني د. أندرو موريسون، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الدولي للتعليم بلندن.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الدولية الخاصة بليبيا، والتطورات الأخيرة المتعلقة بلقاء موسكو ومؤتمر برلين.

ووضح عضو المجلس الرئاسي موقف حكومة الوفاق الوطني، من تلك التطورات وما يتبعها من تصعيد متعمد من القوات المعتدية على طرابلس والتي كان آخرها الهجوم على مطار معيتقية الدولي، والتحشيد الذي تقوم بها من جلب سلاح ومقاتلين من الخارج، وفق قوله.

كما أثنى د. عماري على موقف المملكة المتحدة من التدخلات السلبية في ليبيا.