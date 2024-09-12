بريطانيا تُؤكد دعمها للعملية السياسية في ليبيا

أكد سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن دعم بلاده الكامل للدفع بالعملية السياسية في ليبيا بالذهاب مباشرة نحو إجراء انتخابات تضمن استقرار البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه، مساء اليوم، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء تركز على بحث آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى استعراض رؤية الحكومة البريطانية في تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا.

من جانبه رحب الدبيبة بالدور البريطاني في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، مؤكداً حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات.