بريطانيا تُؤكد دعمها لمبادرة المجلس الرئاسي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال.

وأكدت السفيرة البريطانية، خلال اللقاء دعم بلادها لجهود المجلس الرئاسي ومبادراته للخروج من حالة الانسداد السياسي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأشادت السفيرة بالدور الكبير والهام في إطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية والمنعقد برعاية المجلس الرئاسي والاتحاد الإفريقي، والذي سوف يساهم في الإسراع بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف، وفق قولها.