بريطانيا تُؤكد دعمها لمفوضية الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، اليوم الاثنين، بديوان المفوضية في طرابلس، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل، والوفد المرافق لها.

وتأتي زيارة السفيرة لمقر المفوضية، في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.

واستعرض اللقاء مستجدات العملية الانتخابية، والتحضيرات للمراحل القادمة ، والأجندة العامة للمفوضية.

وأكدت هارندل دعمها وحكومتها للانتخابات الليبية المنتظرة، وأشادىت بالجهود والتحضيرات التي بُذِلت من قِبل المفوضية في مراحل التخطيط والتنفيذ للعملية الانتخابية، للوصول إلى نموذج احترافي في المجال الانتخابي يُحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليا.