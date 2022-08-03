بريطانيا تُجدد دعمها لإجراء الانتخابات الليبية

دعت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي دياز، جميع القادة السياسيين في ليبيا بالاتفاق على مسار واضح للانتخابات لتحقيق إرادة الشعب الليبي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن دياز قولها، إن القرار الجديد بتفويض بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا، والذي تم تبنيه مؤخّراً، كشف عدد من الرسائل الهامة، بما في ذلك حاجة الأطراف الليبية للاتفاق على مسار للانتخابات.

وأكدت المتحدثة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن بلادها تدعم مواجهة ما وصفتها بـالعرقلة الروسية للأمر، مشيرة إلى أن قرار تجديد تفويض البعثة الأممية يؤكد هذه الرسائل، على حد قولها.

وشددت دياز على أن بلادها ستواصل دعمها الكامل لتلبية إرادة الشعب الليبي، والعمل على تحقيق هذا الهدف.