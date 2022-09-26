بريطانيا تُجدد دعمها لإجراء الانتخابات المرتقبة

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الاثنين، بديوان المفوضية في طرابلس، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هرندل، والوفد المرافق لها.

واطلعت السفيرة خلال الزيارة على ما تقوم به المفوضية من أعمال تصب في تطوير مختلف مجالات العملية الانتخابية وتضعها في مستويات عالية من الجهوزية، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.

كما استعرض اللقاء أوجه الدعم والتعاون الفني الموجه عبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتبادل وجهات النظر بشأن مدى جدوى هذا الدعم في ارساء المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية.

وجددت السفيرة البريطانية دعمها وحكومتها للانتخابات المرتقبة، مثمنةً الجهود التي اضطلعت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها.