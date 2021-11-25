بريطانيا تُجدد دعمها لإجراء الانتخابات الليبية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بديوان المفوضية في طرابلس، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل، والوفد المرافق لها.

واستعرض اللقاء مستجدات العملية الانتخابية، والتحضيرات للمرحلة القادمة، إضافة إلى آليات مشاركة المراقبين الدوليين في المراقبة على الانتخابات.

وأكدت هارندل تجديد دعمها وحكومتها للانتخابات المنتظرة، مثمنة الجهود التي بذلتها المفوضية لإظهار صورة حضارية حول استقبال طلبات الترشح، والترتيبات العالية التي اتخذت في هذا السياق، وما تترجمه من دلالة على قدرات المفوضية للوصول إلى نموذج احترافي في المجال الانتخابي يُحقق أعلى المعايير المعمول بها دولياً، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للمفوضية.