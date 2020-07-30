بريطانيا تُجدد دعمها لجهود البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي

التقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالانابة ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جايمس كليفرلي.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، بأن اللقاء الذي وصفته بـ”المثمر”جاء للتباحث في الأزمة الليبية.

وأعربت وليامز عن تقديرها لدعم المملكة المتحدة المستمر لجهود الأمم المتحدة لأنهاء الأزمة الليبية عبر إيجاد حل سياسي شامل.

هذا وأكدت وزارة الخارجية البريطانية دعمها الكامل لكافة الجهود الأممية للوصول إلى حل سياسي جامع ينهي الأزمة الليبية.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في تغريدة لها على تويتر أن “بريطانيا تؤيد تماما العملية بقيادة الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي جامع في ليبيا كما تؤيد بهذا الصدد جهود القائمة بأعمال ممثل الأمم المتحدة الخاص لليبيا ستيفاني ويليامز”.

#بريطانيا تؤيد تماما العملية بقيادة #الأمم_المتحدة للوصول إلى حل سياسي جامع في #ليبيا🇱🇾. كما تؤيد بهذا الصدد جهود القائمة بأعمال ممثل الأمم المتحدة الخاص لليبيا ستيفاني ويليامز وأيضا @UNSMILibya. وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا @JamesCleverly بحث مع ستيفاني جهودنا المشتركة pic.twitter.com/DxQt8XVOPs — 🇬🇧وزارة الخارجية البريطانية (@FCOArabic) July 30, 2020