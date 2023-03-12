بريطانيا تُجدد دعمها لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال.

ويأتي اللقاء لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وجددت السفيرة البريطانية التزام بلادها بدعم جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، وتأييدها للمسار الديمقراطي، مثمنةً موقف المجلس الداعم لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا بما يحقق الملكية الوطنية والتوافق الوطني وصولاً إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الجاري 2023م.

كما قدمت السفيرة البريطانية إحاطةً حول الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع القادم للجنة العسكرية المشتركة 5+5، حيث تأتي هذه الإحاطة إثر انتقال الرئاسة المشتركة للجنة المسار الأمني والعسكري إلى المملكة المتحدة.

بدوره أكد المنفي استمرار دعم المجلس الرئاسي لأعمال اللجنة، الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية.