بريطانيا تُجدد دعمها للعملية الانتخابية في ليبيا

جدد سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن، استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ما يعزز جاهزيتها ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

جاء ذلك خلال استقباله، الخميس، بديوان المفوضية في طرابلس، من قبل رئيس مجلس المفوضية عماد السايح.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيـا، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية.

وعبّر لونغدن عن تقديره للجهود التي تبذلها المفوضية استعدادا لانتخابات المجالس البلدية، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لمفوضية الانتخابات على فيسبوك.