بريطانيا تُجدد دعمها للمجلس الرئاسي لإنجاح ملف المصالحة

جددت بريطانيا دعمها للمجلس الرئاسي، لإنجاح ملف المصالحة الوطنية.

جاء ذلك على لسان سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، خلال لقائها اليوم الأحد، النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني.

وبحث اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس في طرابلس، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الكوني حرص المجلس إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ودعمه مساعي الوصول لأطر دستورية توافقية تحقيقا لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عن طريق الانتخابات، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

بدورها، جددت السفيرة البريطانية استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بنجاح ملف المصالحة الوطنية، و إجراء انتخابات على قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها كل الأطراف.