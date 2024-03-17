بريطانيا تُجدد دعمها لمفوضية الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، بديوان المفوضية في طرابلس، سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن.

وبحث اللقاء سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيا، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الانتخابات القادمة، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.

وعبر لونغدن عن تقديره للجهود التي تبذلها المفوضية استعدادا لانتخاب المجالس البلدية، ومجدداً استعداد حكومته لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية، مما يعزز جاهزيتها ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.