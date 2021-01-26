بريطانيا تُجدد دعوتها لخروج المرتزقة فوراً من ليبيا

رحبت بريطانيا، بالبيان الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمناسبة مرور 3 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع بتاريخ 23 أكتوبر الماضي في جنيف السويسرية.

وأشادت السفارة البريطانية لدى ليبيا في بيان، بالخطوات الهامة التي اتخذتها اللجنة العسكرية المشتركة نحو تنفيذ بنود الاتفاق، مثل تبادل المعتقلين تحت إشراف اللجنة المشتركة، واستئناف الرحلات الجوية إلى جيمع أنحاء ليبيا، واستئناف إنتاج وتصدير النفط، واقتراح توحيد وإعادة هيكلة جهاز حرس المنشآت النفطية.

وأشار البيان إلى اتفاق وقف إطلاق النار نص على ضرورة مغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في غضون 3 أشهر، وعلى الرغم من أن هذا لم يتحقق بعد، فإن بريطانيا ترحب بالالتزام الحاسم للجنة العسكرية المشتركة بهذا الهدف الأساسي، لتحقيق السلام المستدام في ليبيا، وفقاً لنص البيان.

وأضاف البيان: “سنواصل دعمنا للجنة العسكرية المشتركة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تنفيذ وقف إطلاق النار”.

هذا ودعت بريطانيا جميع الأطراف إلى تسريع الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، وإعادة فتح الطريق الساحلي.