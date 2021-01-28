بريطانيا تُحذّر من انهيار الاقتصاد الليبي بعد وصوله إلى حافة الهاوية

حذر مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة جوناثان آلن، من انهيار الاقتصاد الليبي بعد وصوله إلى حافة الهاوية بسبب استمرار الصراع السياسي والعسكري.

ودعا المندوب البريطاني في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهده لدعم السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكدا استعداد بلاده للوفاء بوعودها في مؤتمر برلين.

وناشد مندوب بريطانيا أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على ضرورة التوصل لتسوية سياسية والتوصل إلى حكومة موحدة تُرضي الجميع.

وأكد المندوب البريطاني في الوقت ذاته بأنه لا مكان للمقاتلين الأجانب في ليبيا وانتهاك سيادتها.