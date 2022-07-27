بريطانيا تُرحب بإعادة تصدير النفط الليبي وفتح الحقول والموانئ

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية ستيفن هكي، وسفيرة المملكة المتحدة في ليبيا كارولين هورندال، والملحق العسكري بالسفارة كريس أوفلاهرتي، ومستشار الأمن القومي بوزارة الخارجية، بحضور سفير ليبيا لدى المملكة المتحدة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء، أن الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات، والضغط على الأطراف المعنية لإصدار القاعدة الدستورية لتتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الانتخابات.

من جهته، أعرب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، عن ترحيب بلاده بإعادة تصدير النفط وفتح الحقول والموانئ الذي سيساهم بشكل كبير في استقرار ليبيا، موضحا أن هناك قلقا دوليا بشأن تصاعد العنف بعد الاستقرار الجيد خلال المدة الماضية، مؤكدا دعم المملكة المتحدة للاستقرار في ليبيا.

هذا وأشاد الدبيبة بالدور الإيجابي الذي تضطلع به المملكة المتحدة في الملف الليبي، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.