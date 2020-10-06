بريطانيا.. تُسجل 12594 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، أمس الاثنين، أنها سجلت 12594 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 12594، ليصل إلى مستوى 515572 حالة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن سجلت بريطانيا يوم 2 أكتوبر 6968 إصابة جديدة، وفي 3 أكتوبر 12872، و 4 أكتوبر 22961، إلا أن السلطات الصحية البريطانية أعلنت في حينه أن خللا فنيا أدى إلى تأخير إرسال بيانات 15841 فحصا إيجابيا خاصا بفيروس كورونا إلى جهات معنية في وقت سابق.

كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 19 وفاة جديدة جراء المرض، مقابل 33 في بيانات أمس، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 42369 حالة حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.