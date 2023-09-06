بريطانيا تُشيد بتوحيد مصرف ليبيا المركزي

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، بمكتبه في طرابلس، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال، بمناسبة انتهاء فترة عملها في ليبيا.

وأشادت السفيرة في مستهل اللقاء، بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وانعكاساته الإيجابية على المستوى المحلي والدولي والمساعدة في تحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز الشركات وجذب الشركات البريطانية لاستئناف نشاطاتها في ليبيا، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.

كما تم التطرق إلعديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة البريطانية.

وفي 20 أغسطس الماضي، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي عودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة، وبدء جهود معالجة آثار الانقسام في المصرف.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما لأول مرة في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس، بحضور مسؤولي ومديري الإدارات بالمصرف المركزي بنغازي وطرابلس.