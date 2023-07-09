بريطانيا تُشيد بدور المجلس الرئاسي في توحيد المؤسسات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بالعاصمة طرابلس، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال.

وتناول اللقاء قرار تشكيل المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وملفي المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأشادت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، بالدور الذي يلعبه رئيس المجلس لتوحيد المؤسسات وخلق بيئة سياسية ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل الليبيين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأعرب المنفي عن تقديره لدور المملكة المتحدة تجاه القضية الليبية، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على مواصلة مهامه في توحيد المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية وتوزيع ثروات الليبيين بشكل عادل وتحقيق رغبة الليبيين في الوصول للانتخابات.