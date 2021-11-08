بريطانيا تُطالب دول أوروبا بعدم فرض آرائهم على الليبيين

قال السفير البريطاني لدى القاهرة غاريث بايلي، إن بلاده تدعم عملية إجراء الانتخابات في ليبيا ومغادرة جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وطالب السفير في لقاء تلفزيوني تابعته “عين ليبيا”، الدول الأوروبية بعدم فرض رؤيتهم السياسية على الدول الأخرى.

وأكد بايلي أن موقف بريطانيا نحو الأزمة الليبية واضح، وهو حث الليبيين على حل مشاكلهم الداخلية والعسكرية بأنفسهم.

وأشار السفير إلى أن دور بريطانيا لحل الأزمة الليبية دور قيادي في مجلس الأمن، وذلك بجمع الدعم لليبيين للسير إلى الأمام.