بريطانيا تُعلن السيطرة على مجموعة «قرصنة إلكترونية» ضحاياها عبر العالم

أعلنت بريطانيا سيطرتها على مجموعة تعدّ الأخطر في هجمات القرصنة الإلكترونية عبر العالم.

وذكرت وكالات إنفاذ القانون البريطانية، أنها سيطرت على موقع إلكتروني تديره شركة “لوكبيت”، وهي مجموعة لتصنيع “برامج الفدية” ذات الصلة بالكثير من الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.

وأفادت الوكالات، أنها قامت باستبدال الصفحة الرئيسية لموقع “لوكبيت”، بعبارة “هذا الموقع الآن تحت سيطرة سلطات إنفاذ القانون”، وأعلمت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.

وذكرت أن الموقع بات تحت سيطرة الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن هذه العملية المتطورة شاركت فيها أيضا وكالات من ألمانيا وفرنسا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، إلى جانب جهات أخرى، من بينها الشرطة الأوروبية “يوروبول”.

يذك أنه وبحسب شركة الأمن السيبراني، “بالو ألتو نتوركس”، فإن شركة “لوكبيت”، والتي تعمل منذ عام 2019، هي أكثر مجموعات برامج الفدية انتشارا على مدار عامين، وشكلت المجموعة 23% من نحو 4000 هجوم على مستوى العالم خلال العام الماضي 2023، إذ قامت عصابات برامج الفدية بنشر بيانات مسروقة من الضحايا لابتزازهم بالأموال.

ويقصد ببرامج الفدية، هي نوع من البرمجيات الخبيثة تقوم بتأمين باختراق الأجهزة والسيطرة على البيانات، وتقوم بالابتزاز بالمال لاستعادة المحتوى.