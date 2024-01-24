بريطانيا تُعلن تنفيذ ضربات ضد «الحوثيين» شاركت فيها 24 دولة

أعلنت بريطانيا في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إن 24 دولة، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا، نفذت ضربات يوم الاثنين على ثمانية أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ونقلت رويترز عن بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني قوله “ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة، قامت القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا، بشن ضربات إضافية ضد ثمانية أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وأضاف البيان “هذه الضربات تهدف إلى تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم على التجارة العالمية من جميع أنحاء العالم مع تجنب التصعيد”.

في سياق متصل أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، في اليمن، سيجتمعون يوم الأربعاء لمناقشة الوضع في اليمن.

وقال القائم بأعمال سفير روسيا لدى اليمن يفجيني كودروف لوكالة تاس “على الرغم من تعقد الوضع في العالم، فإننا نواصل تبادل وجهات النظر في إطار الاجتماعات الدورية للسفراء ‘الخمسة’ لدى اليمن… الاجتماع القادم من هذا النوع سيعقد في 24 يناير”.