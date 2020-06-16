بريطانيا تُعلن عن إدانتها للمقابر الجماعية في ترهونة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً، من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن المكالمة تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد الوزير البريطاني خلال الاتصال، على أنه لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا.
كما عبر كليفرلي عن إدانة بلاده الشديدة للمقابر الجماعية التي اُكتُشِفت بمدينة ترهونة إثر تحريرها من عناصر حفتر.
وأعلن الوزير البريطاني عن دعم بلاده للتحقيقات التي تُجريها السلطات المختصة بحكومة الوفاق الوطني في هذه الانتهاكات المرعبة.
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