بريطانيا تُقدم مساهمة مالية لدعم الحوار الليبي الداخلي

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا توقيع اتفاقية مع المملكة المتحدة تقوم بموجبها الأخيرة بتقديم مساهمة مالية بـقيمة 300 ألف جنيه إسترليني لبرنامج الحوار السياسي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

وبحسب بيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد وقع الاتفاق ممثل البرنامج جيراردو نوتو والسفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون.

ومن المقرر أن تُخصص هذه المساهمة الجديدة لدعم الحوار الليبي الداخلي، على النحو المبين في استنتاجات برلين، التي أقرها قرار مجلس الأمن رقم 2510.

وبهذه المساهمة الجديدة، بلغ إجمالي التمويل البريطاني إلى برامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 6.5 مليون جنيه إسترليني (7.5 مليون دولار أميركي) المخصص لدعم تسوية سياسية شاملة في ليبيا، والحكم الديمقراطي والتنمية المستدامة.

وخلال حفل التوقيع، قالت القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز: “إن هذه المساهمة هي أحدث شهادة على الدعم السياسي والمادي الذي تقدمه المملكة المتحدة منذ فترة طويلة لحل سياسي للأزمة الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة من خلال المحادثات بين الليبيين، والتي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

من جانبه دعا السفير هوبتون جميع الأطراف والفاعلين السياسيين في جميع أنحاء ليبيا إلى مواكبة طموح الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار.

وأشار البيان إلى أن المملكة المتحدة تعد مساهم رئيسي في مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، بما في ذلك صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، الذي تشارك فيه المملكة المتحدة بأكثر من 5 ملايين دولار، إلى جانب 13 شريك دولي والحكومة الليبية.