بريطانيا تُلزم القادمين من الإمارات بالخضوع «للحجر الصحي»

الحكومة البريطانية ألزمت القادمين من الإمارات إلى أراضي المملكة المتحدة بالخضوع للحجر الصحي على خلفية الزيادة الملموسة للإصابات بفيروس كورونا في البلد العربي.

وصرحت وزارة النقل البريطانية، أمس الاثنين، إن انجلترا رفعت اسم الإمارات من قائمة ممرات السفر بعد الزيادة المقلقة في حالات كورونا المستجد في الإمارات.

وأضافت الوزارة أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء سيكون على المسافرين الذين يدخلون إنجلترا وويلز وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية من الإمارات البقاء في العزل الذاتي.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”، سجلت الإمارات في الأيام الماضية ارتفاعات قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا حيث لامس هذا المؤشر مستوى 3000 حالة، إلا أن عدد الوفيات لم يشهد ارتفاعا ويتراوح بين 3 و6.

وتبلغ الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد 232982 حالة، بينها 711 وفاة.