بريطانيا تُنفق أكثر من 400 مليون إسترليني لتطوير نظام ضد المُسيَّرات

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، إنها ستنفق 405 ملايين جنيه إسترليني، لتحديث نظام صاروخي تستخدمه البحرية الملكية لإسقاط طائرات مسيرة معادية فوق البحر الأحمر.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان ” سيتم تحديث نظام الدفاع الجوي (سي فايبر) بصواريخ مزودة برأس حربي جديد وبرمجيات تمكنه من مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية”.

وبحسب البيان فإن العقود أرسيت على الوحدة البريطانية لشركة إم.بي.دي.إيه، وهي مشروع مشترك لصناعة الصواريخ تملكه شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.

وبرر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس المشروع بالقول “مع تدهور الوضع في الشرق الأوسط، من الضروري أن نتكيف للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة وحلفائنا وشركائنا”.

وتنفذ القوات البحرية الأمريكية والبريطانية، مهمات قتالية في البحر الأحمر ضمن تحالف أعلن عنه الشهر الماضي يهدف للتصدي لهجمات الحوثيين الذين يمنعون مرور السف الإسرائيلية أو تلك المتوجهة إلى إسرائيل من عبور البحر الأحمر، مشترطين وقف الحرب على قطاع غزة لوقف هجماتهم.