بريطانيا.. «جونسون» يُؤكد أن بلاده مستعدة دوما لتطورات الوضع الصحي

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده كانت دائما مستعدة لمثل هكذا تدهور في الأوضاع الصحية، وأنها تمتلك كافة الموارد الطبية للخروج من الأزمة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن جونسون قوله: “أبلغنا منظمة الصحة العالمية بالسلالة الجديدة للفيروس وشرعنا في اتخاذ الإجراءات الوقائية وأعربنا عن استعدادنا للتنسيق مع شركائنا الأوروبيين ودول أخرى”.

وأضاف: “كنا دائما على أهبة الاستعداد بسبب بريكست والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي”.

وتابع: “تحدثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث الوضع في ميناء دوفر وإغلاق الحدود.. نقدر موقف الجيران الأوروبيين لكن نعمل معا لتحسين الوضع”.

وأكد جونسون أن “عمليات التطعيم تمت الآن لنصف مليون شخص في بلاده وهي مستمرة بوتيرة سريعة”.

من جهته، قال كبير المستشارين في الشؤون الطبية باتريك فالانس، إن “السلالة الجديدة من الفيروس ليست حادة، ويمكن معالجتها بالأدوية المتاحة ولا يوجد أي دليل يمنع استخدام اللقاحات المتوفرة حاليا لمواجهتها”.

في غضون ذلك، سجلت المملكة المتحدة 33364 حالة إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ يوم الاثنين، و215 حالة وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وكانت بريطانيا قد أعلنت عن 35928 إصابة و326 حالة وفاة يوم الأحد.

وفي 14 ديسمبر الجاري، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن العلماء البريطانيين اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون سببا لانتشار مرض “كوفيد-19″ بسرعة كبيرة في جنوب شرق إنجلترا.

وأضاف الوزير أن هذه الطفرة من الفيروس تتفوق على الطفرات السابقة في سرعة الانتشار، وأن المعلومات الأولية تدل على أنها قد تكون أكثر معدية منها بنسبة 70%.

وأكدت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي اكتُشفت في بريطانيا مؤخرا، في ثلاث دول أخرى.

وأثار نبأ انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، قلقا عالميا عن مدى خطورتها وسرعة انتشارها، خاصة مع تسببها في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بـ”كوفيد-19” هناك.

وبدأت عدة دول إعلان حظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا، تفاديا لتفشي السلالة الجديدة من كورونا التي أعلن عنها.