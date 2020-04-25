عربي ودولي

بريطانيا.. حصيلة الوفيات بكورونا في المستشفيات تتجاوز الـ20 ألفا

عين ليبيا | آخر تحديث: 25 أبريل 2020 - 22:25
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عربي ودولي
حصيلة الوفيات بكورونا في مستشفيات بريطانيا تتجاوز الـ20 ألفا. [رويترز]

أفادت السلطات البريطانية، اليوم السبت، بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في مستشفيات البلاد، تجاوزت عتبة الـ20 ألفا، مع تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات الجديدة.

وأكدت وزارة الصحة، أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 813 وفاة جديدة بسبب الوباء، أي أكبر معدل منذ 21 أبريل، ليصبح إجمالي عدد الضحايا 20319 حالة وفاة.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 4913 إصابة جديدة بالفيروس (بعد تسجيل 5386 في اليوم السابق)، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 148377.

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