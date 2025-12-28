بريطانيا.. حظر خدمات التأشيرات وفرض شروط صارمة على دول إفريقية

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أن أنغولا وناميبيا وافقتا على استقبال المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين العائدين من المملكة المتحدة، بعد أن هددت لندن بفرض قيود صارمة على تأشيرات الدخول للدول التي ترفض التعاون.

وأضافت الوزارة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تم حرمانها من خدمات التأشيرات السريعة والمعاملة التفضيلية لكبار الشخصيات وصناع القرار، بسبب عدم التزامها بمعايير التعاون المطلوبة، فيما حذرت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود من إمكانية تصعيد الإجراءات إلى تعليق كامل للتأشيرات إذا لم تتحسن العلاقة سريعًا.

وأكدت محمود أن المملكة المتحدة تتوقع من جميع الدول الالتزام بالقواعد، وأن أي مواطن لا يحق له البقاء يجب أن يتم إعادته فورًا، في إطار الإصلاحات الجديدة التي أُعلنت الشهر الماضي، والتي تهدف إلى جعل وضع اللاجئ مؤقتًا وتسريع عمليات ترحيل الوافدين بطرق غير قانونية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن المملكة المتحدة رحّلت أكثر من 50 ألف شخص منذ يوليو/تموز الماضي، بزيادة 23 بالمئة عن الفترة السابقة، مؤكدة أن عمليات الإعادة أصبحت “أولوية قصوى” لدى الدبلوماسيين البريطانيين، في إطار سعي لندن للسيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة المملكة المتحدة الجديدة تجاه الهجرة غير الشرعية، والتي أعلنت عنها الشهر الماضي، بعد أن شهدت البلاد موجة متزايدة من عبور المهاجرين عبر القنال الإنجليزي ومضيق جبل طارق.

وكانت لندن قد جرت محادثات مشابهة مع فرنسا وعدة دول أفريقية لضمان إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء، وهو ما يعكس تحولًا واضحًا نحو سياسات أكثر صرامة لمكافحة الهجرة غير النظامية وتسريع عمليات الترحيل، في وقت يواجه فيه النظام البريطاني ضغوطًا سياسية ومجتمعية لتأمين الحدود.